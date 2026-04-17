ロッテの田中晴也投手が18日の楽天戦（楽天モバイル）に先発することが発表された。楽天はホセ・ウレーニャ投手が先発する。田中は今季3試合に登板して1勝1敗、防御率2・50。開幕から2戦12イニング連続無失点だったが、前回11日の西武戦では初回に4失点し、6回5失点で黒星を喫した。高卒4年目の右腕は「全体的にボールは悪くなかった。決めところで決めきれなかったところっていうのと、空振りがほしい場面で取りきれなかっ