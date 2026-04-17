◇女子ゴルフツアーKTT杯バンテリン・レディース第1日（2026年4月17日熊本県熊本空港カントリークラブ（6595ヤード、パー72））ツアー2年目の六車日那乃（23＝ニトリ）が8番でプロ初のエースを決めた。実測182ヤードを5Uでカップインさせ「ボールが見えなくて、入ったところは分からなかったです。“入った”と言われても、最初は本当かなと思いました」と笑顔で振り返った。視力は1・0あるが「なんでかボールが見えない