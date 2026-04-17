◇プロ野球セ・リーグヤクルトー巨人（17日、神宮球場）ヤクルトの先発・ウォルターズ投手が初回に失点しました。昨季は中日に所属、今季ヤクルトに移籍し初登板となったウォルターズ投手は初回、1アウトからデッドボール、3番・4番に連続ヒットを浴び満塁とすると、5番・大城卓三選手にはストレートのフォアボール。押し出しで先制点を奪われます。さらに満塁は続き内野ゴロの間に1点を失うと、7番・増田陸選手にはレフトへヒッ