国土交通省は、航空会社と航空機メーカーに対し、高出力な拡声器の搭載などを要請した。2024年1月2日に羽田空港で発生した、日本航空（JAL）機と海上保安庁機の衝突事故で、JAL機に装備されていた拡声器の伝達範囲が不十分だったことが判明したとして、運輸安全委員会は対策の検討を要すると判断したことから、国土交通省航空局に対し情報提供を行っていた。航空会社に対して、高出力や拡声器が装備可能な場合には導入に努めるほか