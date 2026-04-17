トッテナム・ホットスパーを率いるロベルト・デ・ゼルビ監督が選手たちを豪華な食事会に招待したようだ。16日、イギリス紙『テレグラフ』が伝えている。2シーズン連続でプレミアリーグの下位に沈み、49年ぶりのチャンピオンシップ（2部リーグ）降格が現実味を帯びているトッテナム・ホットスパー。すでに2度の指揮官交代に踏み切ったが状態は上向かず、2026年に入ってからのリーグ戦は14試合未勝利。デ・ゼルビ監督の初陣とな