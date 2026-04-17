全国の人気雑貨が勢ぞろいです。北陸最大級のイベントが金沢市で17日、始まり、初日から賑わいを見せました。全国各地から101の店舗が出店するイベント「Zakka＊たいむ」定番のアクセサリーや置物などのアイテムに、オリジナルキャラクターのデザインを施した植木鉢、大きいもので1週間かけて編んだという手作りの人形など、目移りするほどの商品が並びます。衣替えや模様替えで春らしい服、花を取り揃えた店が人気！訪れた人は「