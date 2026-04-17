◇プロ野球 セ・リーグ 阪神−中日（17日、甲子園）敵地甲子園球場での3連戦となっている中日は初回からチャンス。阪神先発・村上頌樹投手に対し2アウトから3番細川成也選手が2ベースヒットで出塁。続く4番・ボスラー選手が四球を選び、打席には5番高橋周平選手。村上投手の3球目、外角148.5キロのストレートをレフト前にはじき返す先制タイムリー。初回からリードを奪うことに成功しました。高橋選手は2日に1軍登録されてから、こ