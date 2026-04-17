京都府南丹市の山林で安達結希（あだち・ゆき）さんが遺体で見つかった事件。父親は、逮捕される前の任意の聴取で「首を絞めつけて殺した」という趣旨の供述をしていたことが新たに分かりました。捜査本部が置かれている京都府警・南丹署の前からMBS柳瀬良太記者の報告です。 （MBS柳瀬良太記者）京都府警・南丹署には安達優季（あだち・ゆうき）容疑者（37）が留置されていて、あす4月18日から警察による本格的な取り調べ