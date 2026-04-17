環境省の審議会は17日、東京湾や伊勢湾でプランクトンの養分となる窒素やリンといった「栄養塩」の流入規制を緩和する方針を了承した。人口の多さや地形的な特徴を踏まえ、流域河川などへの排出に厳しい基準が設けられていたが、水質改善が進んだことで栄養塩が減り、養殖ノリの不作や貝類の不漁が続いているため。同省は今後、水質汚濁防止法の改正を目指す。先行して規制を緩めた瀬戸内海と同様、都県の判断で浄化処理を緩め