高市早苗政権がいよいよ“高市カラー”を前面に押し出す。注目は、中国を念頭に入れた経済安全保障の強化だ。中国によるレアアース（希土類）の輸出規制やイラン情勢の悪化などで「資源小国・日本」は厳しい状況に直面しており、新たな対応が迫られている。「日本列島を強く豊かにしていく」と表明した高市首相は一体、何をしようとしているのか。経済アナリストの山田隆氏が「カラー」の意味を紐解く。ガソリン210円超の衝撃…