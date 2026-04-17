宝塚花組公演「蒼月抄/ELDESEO」が18日、東京宝塚劇場で開幕する。平家一門の栄枯盛衰を描いた「蒼月抄」で、平知盛を演じるのは花組トップスターの永久輝（とわき）せあ。父・平清盛の期待を一身に受けながらも、次第に滅亡へと向かうあらがえない運命を懸命に生きる姿を演じる。知盛の正室・明子はトップ娘役の星空美咲（ほしぞら・みさき）が務める。「ELDESEO」はエネルギッシュで華やかなラテンショー。滅びの美