18日（土）は北日本では雷雨のおそれがあり、西日本でも雨の降るところがあるでしょう。東日本は晴れそうです。19日（日）は晴れエリアが広がり、25℃以上の夏日が続出しそうです。17日（金）午後5時更新の最新の予報をお伝えします。■北日本と西日本は雨のところも東日本は行楽日和18日（土）は低気圧が北海道の北部付近を進む見込みです。上空には寒気を伴うため、大気の状態が不安定となるでしょう。北海道では雷雨となると