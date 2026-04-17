フィギュアスケート女子で五輪2大会出場の安藤美姫さんが17日、TBS系「ゴゴスマ」（月〜金曜午後1時55分）に出演。ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケートペア金メダルの「りくりゅうペア」こと、三浦璃来と木原龍一が引退を発表したことについて語った。安藤は「スケーターという立場でのいろんな発言だったり、今後についてを聞いていて、私はもしかしたら（引退が）あるんじゃないかと思っていました」と言う。木原の