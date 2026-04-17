ジョン（J）・ピアポント（P）・モルガン。大統領すら頭を下げたこの金融家は、19世紀末のアメリカで、法の枠組みを独自の解釈で塗り替え、巨大な産業帝国を築き上げた。彼が実践した「モルガナイゼーション」は、当時の資本主義の常識とは一線を画す、ある決定的な発想に基づいていた。「少しの競争は好きだが、私はむしろ協調を望む」。その言葉に凝縮された、冷徹かつ合理的な支配の哲学。鉄鋼王カーネギーとの天文学的な取引