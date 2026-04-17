Mnetの日韓合同プロジェクト『UNPRETTY RAPSTAR: HIP POP Princess』から結成された7人組グローバルHIPHOPグループ「H//PE Princess（ハイププリンセス）」が、デビュー前から圧倒的な勢いを見せている。H//PE Princessは、4月18日に東京・国立代々木競技場第一体育館で開催される「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING/SUMMER」に出演する。【写真】岩田剛典、「HIP POP Princess」制作発表会に登場「Rakuten GirlsAward」は、2010年