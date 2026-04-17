FC町田ゼルビアは4月18日（日本時間）、サウジアラビア・ジッダのプリンス・アブドゥッラー・アル・ファイサル・スタジアムで行われるAFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）準々決勝でサウジアラビアのアル・イテハドと対戦する。【写真】旦那はJリーガー！韓国美人モデルの水着ショットACLE初出場ながらリーグステージを東地区1位で突破し、ラウンド16では韓国の江原FCを韓国のFCソウルを2戦合計1-0で下した町田。一方、セルジ