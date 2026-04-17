◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―中日（１７日・甲子園）中日が初回に先制した。あっさり２死を奪われたが、３番の細川が左翼フェンス直撃の二塁打。ボスラーが四球を選ぶと、一、二塁で高橋周が左前適時打を放った。５番起用に応える一打。クリーンアップがつながった。阪神・村上は２４年途中から中日戦は７連勝中。甲子園では通算７戦７勝と圧倒的な数字を残している。竜打線にとっては天敵だが、まず先手を取った。