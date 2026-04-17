◆パ・リーグ日本ハム―西武（１７日・エスコンフィールド）日本ハムのドラフト３位ルーキー・大塚瑠晏内野手が、初初出場初打席でプロ初安打を放った。「１番・二塁」でのスタメン出場。初回先頭で打席に入ると、西武先発・渡辺の１３８キロのスプリットをはじき返した。右翼線を破る二塁打でプロ初安打をマークすると、ベンチを飛び出した新庄監督が、いつものように記念球を確保した。守備では初回無死三塁、源田の右飛