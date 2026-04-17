今回、Ray WEB編集部は、友だちのまさかの浮気方法について読者に話を聞いて漫画にしてみました。タケルさんと付きあっているのに、SNSには彼氏との写真が残ったまま...。この後、衝撃の事実が発覚します...！原案：Ray WEB編集部作画：どんぐりライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】「本当にバレないんだよね（笑）」彼氏持ちの友だちが...【まさかの方法】で先輩とやり取りを！？