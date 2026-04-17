大阪市は１７日、「大阪市プレミアム付商品券２０２６」を３年ぶりに発行すると発表した。大阪市北区の大阪市役所で行われた発表会見には、３年ぶり３度目のアンバサダー就任となった姉妹漫才コンビの海原やすよ・ともこ、横山英幸市長が登壇した。ＭＣの浅越ゴエが「２２年にコレ（メガネ）、２３年にコレ（革靴）を買いました」と明かすと、やすよは「デパ地下で使っちゃうから、ゴエくんみたいに形に残る物の方がいいかも」