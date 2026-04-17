◆パ・リーグソフトバンク―オリックス（１７日・みずほペイペイドーム）ソフトバンク・徐若熙（シュー・ルオシー）投手が“プレーボール弾”を浴びた。初回先頭で打席に入った宗に対しての初球、１５０キロの直球を捉えられた。打球は右中間スタンドに着弾。８日の西武戦（みずほペイペイ）に続き、初回にソロを献上した。