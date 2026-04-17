◆パ・リーグ日本ハム―西武（１７日・エスコンフィールド）試合前、ＡＫＢ４８の川村結衣と花田藍衣が登場。北海道出身の川村がファーストピッチを行った。川村は「とても緊張していて不安もいっぱいなんですけど、たくさん練習してきたので、練習の成果をお見せできたらなと思います」とマウンドへ。ダイナミックなフォームから、わずかに届かなかったが見事なワンバウンド投球を披露し、スタンドをどよめかせた。それで