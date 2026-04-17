5代目まで進化が続いたプレリュード直接的に伍する相手へ、手を貸す人は多くない。F1ドライバーのデビッド・クルサード氏は、ミハエル・シューマッハ氏から、ヘルメットを借りたことがあるらしいが。【画像】仕上がりの良いFFハイブリッドプレリュードとプリウス、ゴルフシビック・タイプRも全126枚およそ半世紀前のこと。ホンダは、トヨタへ登録商標の譲渡を求めた。先にモデル名として「プレリュード」を登録していたトヨ