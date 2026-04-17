ジュランジェから、夏の不快感に寄り添う新発想のショーツが登場。「重ねない夏。」をテーマに、ペチコートとショーツを一体化した新アイテムは、暑さやムレに悩む女性の声から誕生しました。1枚でさらりと快適に過ごせる設計で、猛暑が続くこれからの季節にぴったり♡毎日のインナー選びを見直したくなる、注目の新商品です。 1枚で完結する新発想ショーツ 「ペチコートに