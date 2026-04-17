『ポケモンカード』（ポケカ）の『ポケモンカードゲームMEGA』シリーズから拡張パック「アビスアイ」が、5月22日に発売されることが決定した。あわせて収録カードの一部が公開された。【画像】効果強すぎ！シャドー悪エネルギーなど公開された『ポケカ』新カード・メガダークライexワザ「ナイトレイド」は、110ダメージを与えることができます。さらに、自分のベンチポケモンにダメカンがのっているなら、110ダメージを追加で