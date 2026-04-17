東京MXテレビは、パワーハラスメントにあたる不適切な言動があったとして、伊達寛会長を15日付で解職したと発表しました。東京MXテレビによりますと、去年12月、伊達氏について内部通報があり、外部の弁護士による調査を実施したところ、ハラスメント行為があったと認定されたということです。東京MXテレビは15日に臨時の取締役会を開き、会長職の解職や、取締役辞任の勧告を決議しました。伊達氏を15日付で会長職から解職したほか