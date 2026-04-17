タレントJOY（41）が17日、TOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）にゲスト出演し、共通点の多い人気タレントとの比較に本音を口にした。番組では、女優の内田有紀が元俳優の柏原崇氏と再婚したことで、元夫の吉岡秀隆の近況が気になるとの記事を紹介。MC垣花正からは、JOYに「余計なお世話だなというようなことはありますか？」と質問が飛んだ。JOYは「余計なお世話で言うと、ユージとしょっちゅう比べられるじゃない