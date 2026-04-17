俳優の白本彩奈（23）とヨガ講師・廣田なお氏が17日、都内で行われた『ベストオブヨギ2026』受賞者発表記者会見に登壇。受賞の喜びを語り、廣田氏とヨガの“ザビエルポーズ”を披露した。【全身ショット】ほっそり二の腕あらわなワンピースで登場した白本彩奈『ベストオブヨギ』とは、ヨガ界に大きく貢献した人を称える表彰イベント「ヨガジャーナルpresents Yoga People Award」の受賞者のこと。今回で11回目を迎える。白本