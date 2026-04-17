◇パ・リーグ日本ハム−西武（2026年4月17日エスコンF）この日から1軍に初昇格した日本ハム・大塚瑠晏内野手（22）が、「1番・二塁」でいきなり初スタメンで出場。相手先発の渡辺からファーストスイングで右翼線二塁打と、プロ初安打をマークした。右腕が投じた2球目の変化球を捉えた。記念球は早速一塁側ベンチに届けられた。その後、無死一、三塁の三塁走者となり、3番・レイエスの中犠飛で本塁に生還して「プロ初得点