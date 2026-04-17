中国外務省は17日、自衛隊の艦艇が台湾海峡に進入したと発表し、「中国の主権と安全を深刻に脅かす行為だ」として、日本側に強く抗議したことを明らかにしました。中国外務省は17日の会見で、「日本の自衛隊の艦艇が台湾海峡に進入し、活動を行った」と明らかにした上で、「中国軍が法と規定に基づいて対応した」と発表しました。そして、「日本側が自衛隊の艦艇を台湾海峡に派遣し、武力を誇示して意図的に挑発を行ったことは、台