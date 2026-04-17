俳優片岡鶴太郎（71）と鈴木拡樹（40）がダブル主演をする舞台「ブラック・コーヒー」のゲネプロが17日、東京・港区のステラボールで行われた。8〜12日まで大阪公演を行い、18〜26日まで同所で東京公演を開催する。アガサ・クリスティの脚本で、1930年代の英国邸宅を舞台に高名な科学者の死と機密情報盗難事件が絡み合う推理劇。片岡は名探偵エルキュール・ポアロを、鈴木が相棒のアーサー・ヘイスティングスを演じる。片岡にとっ