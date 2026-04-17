冬の間通行止めとなっていた秋田と山形を結ぶ観光道路、鳥海ブルーラインが17日開通しました。開通は例年より1週間ほど早く、訪れた人たちが“雪の回廊”や登山を楽しんでいました。午前10時の開通を前に、10台以上の車が列を作りました。にかほ市のマスコットキャラクターもプレゼントを配って訪れた人を歓迎。「開通します」地元のこども園の園児たちに見送られ、鳥海山の5合目へと向かいます。観光客「 にかほ市は