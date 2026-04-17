公務員宿舎の共益費約280万円を横領しオンラインカジノの賭博にあてたなどとして、裁判官の男が書類送検され、17日起訴されました。オンラインカジノの賭博での検挙は県内で初めてです。先月23日に書類送検され、17日起訴されたのは新潟市に住む簡易裁判所の裁判官森本暁史被告52歳です。 起訴状などによりますと森本被告は2023年4月から去年5月までの間、横手市にある国家公務員宿舎の共益費が入った預金口座から引き出した