17日昼ごろ、秋田市添川で小屋7棟を焼く火事がありました。出火当時、小屋の解体作業が行われていましたが、けがをした人はいませんでした。午前11時半過ぎ、JR秋田駅前にある秋田放送の情報カメラの映像です。絶え間なく黒煙が立ち上っています。山粼愛子記者「通報から30分以上たったいまも炎と煙の勢いは収まっていません。100mほどは離れているんですが、時折ドンという大きい音も聞こえています」秋田東警察署の調べに