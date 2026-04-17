4月5日（日）に放送した「家、ついて行ってイイですか？」（毎週日曜夜8時50分 ※4月19日（日）は夜7時50分）では、東京・中野区で出会った、脚本家兼手話通訳のようこさん（43）の家について行きました。【動画】「大変だとは思わなかった」脚本家兼手話通訳の女性が語る 耳が聞こえない親への想い夜の駅付近で仕事帰りの女性を発見！ お仕事の内容を聞くと、「脚本の仕事をしていて、作品の手話通訳をやっています」とのこと。「