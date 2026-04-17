ドラマ「惡の華」（毎週木曜深夜24時00分）を「TVer」「ネットもテレ東」で期間限定配信中。鈴木福・あの主演！春日（鈴木福）は佐伯（井頭愛海）の体操着を盗んだ所を仲村（あの）に見られてしまい、主従関係にも似た契約を結ぶ。ある日、春日は憧れの佐伯とデートをするが背後には…【動画】体操着を盗んだ所を見られ、仲村と”主従関係”に似た契約を結んでしまう春日は…第2話春日（鈴木福）は、クラスメートの佐伯（井頭愛海