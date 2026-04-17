◇プロ野球パ・リーグ ソフトバンクーオリックス(17日、みずほPayPayドーム)オリックスの宗佑磨選手が先頭打者HRを放ちました。対するソフトバンクの先発は台湾出身の新戦力・徐 若熙投手。ここまでは2度の先発で13イニングを投げ、防御率0.69と好投を披露していました。宗選手は初球の高めのストレートを振り抜きガッツポーズ。打球はそのままライトスタンドに飛び込みました。宗選手は試合前時点ですでに3本塁打を記録。昨季は苦