熊本地震から10年の節目となる2026年、ラグビーリーグワン、東京サントリーサンゴリアスとクボタスピアーズ船橋・東京ベイの試合で「熊本地震復興10年 TRY! KUMAMOTOプロジェクト」が行われます。ラグビーが持つ「One for All, All for One」の精神で、復興の助けを行いたいという想いから開催されるこのイベント。特別な思いを持って臨むのが、今季限りでの引退を表明している東京サントリーサンゴリアスの流大選手。その“原点”