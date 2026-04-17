「日本ハム−西武」（１７日、エスコンフィールド）ＡＫＢ４８の川村結衣がファーストピッチセレモニーを行った。メンバーの花田藍衣とともに登場。川村は背番号「４８」に「ＫＡＷＡＹＵＩ」と記されたユニホームにスカート姿でマウンドに上がると、力強く振りかぶって投じたボールは惜しくもノーバウンドこそならなかったが、ワンバウンドで捕手のミットに収まった。大役を果たした後は「あと一歩届かずで悔しい気持ちでい