17日の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝159円台前半で取引された。午後5時現在は前日比39銭円安ドル高の1ドル＝159円25〜28銭。ユーロは33銭円安ユーロ高の1ユーロ＝187円65〜69銭。16日に米長期金利が上昇して日米金利差の拡大が意識され、ドル買い円売りが優勢だった。ニューヨークの原油先物相場も上昇したため、日本の貿易赤字が拡大し円安が進むとの見方も広がった。日銀の植田和男総裁は米ワシントンで開かれた2