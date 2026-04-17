4月29日、東京・有明アリーナで開催される『ONE SAMURAI 1』。日本の格闘技ファンに向けてONE Championshipのチャトリ・シットヨートンCEOが立ち上げた新シリーズ。今大会で引退を宣言している武尊が出場するメインイベントやフライ級チャンピオンの若松佑弥、アトム級チャンピオンの吉成名高など全15試合の対戦カードが公開されている。【会見動画】武尊「ベルトを取って最後を締める」vs.ロッタン「日本のファンは恨まないで」