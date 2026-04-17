東京にある中国大使館が先月、大使館を襲撃するなどとする脅迫を受けていたと明らかにしたことについて、中国外務省の報道官は日本側に「徹底した調査と責任ある説明」を求めました。東京にある中国大使館は16日、SNSで先月2度にわたり、大使館を襲撃するなどとする脅迫を受けていたことを明らかにしました。中国外務省郭嘉昆 報道官「こうした事案を軽視し、または視線を逸らして善悪を混同させれば悪化の一途を辿り、より