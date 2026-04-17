羽田空港で2024年1月、日航機と海上保安庁機が衝突し海保の5人が死亡した事故で、運輸安全委員会は17日、日航機の乗務員が脱出誘導時に使った拡声器について、機内で指示の聞こえ方が不十分だったとの検証結果を公表した。国土交通省は航空各社やメーカーに、より高出力の製品を備えるといった対策を要請した。日航側の脱出時に機内アナウンスが使えず、指示が伝わりにくかったとの指摘があり、安全委が同型機で実験した。エン