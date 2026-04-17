◇パ・リーグオリックス―ソフトバンク（2026年4月17日みずほペイペイ）オリックス・宗が、初回に初球先頭打者弾を放った。ソフトバンク・徐若熙（シュー・ルオシー）の150キロ直球を一閃。右中間への鋭いライナーでスタンドに放り込んだ。今季4号弾に、ガッツポーズを決めながらダイヤモンドを一周した。「初球のストレートを全身全霊のスイングで打つことができました！なんとか勝てるように最後まで頑張ります」