鈴木京香、黒島結菜出演のテレビ朝日ドラマ「未解決の女警視庁文書捜査官Ｓｅａｓｏｎ３」が１６日にスタートした。冒頭、３年前の未解決事件を独自に追う警察庁キャリアの陸奥日名子（黒島結菜）が、神社で行われていたフリーマーケットで、事件に関係する古いカメラを探していた場面。そこに居合わせた警視庁捜査一課「特命捜査対策室」第６係の鳴海理沙（鈴木京香）が古書を見ていると、その店主男性が「それはね、古