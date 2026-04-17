京都府南丹市の山林で男子児童が遺体で見つかった事件。父親は逮捕される前の任意の聴取で「首を絞めつけて殺した」という趣旨の供述をしていたことが新たにわかりました。捜査本部が置かれている警察署前から最新情報です。捜査本部が設置されている京都府警・南丹署です。ここには安達優季容疑者（37）が留置されていて、あすから警察による本格的な取り調べが行われるとみられます。これまでに、安達容疑者は死体遺棄の容疑を認