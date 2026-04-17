ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）は１６日（日本時間１７日）の敵地ブルワーズ戦も４タコ１三振に終わり、打率２割にまで落ち込んだ。チームは１―２と連敗し、リーグ東地区最下位と苦戦が続いている。スタメン出場を続けるが、４打点と物足りず、本塁打も３月２９日（同３０日）アスレチックス戦の２号以来、出ていない。岡本は米メディア「ジ・アスレチックス」を通じて「正直に言うと、もちろんもっと打ちたい。でも