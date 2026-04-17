ナイトメアズ・オン・ワックス（NOW）と言えば、名門〈WARP〉最初期から属し、1995年、トリップホップの完成形とも言える出世作『Smokers Delight』にて、ダビーでソウルフルなブレイクビーツ・ダウンテンポ・サウンドを確立。以来、マイペースに現在まで作品をリリースし続けている。そんなNOWの通算5枚目、2006年にリリースされた人気作『In A Space Outta Sound』の20周年企画として、このたびエイドリアン・シャーウッドによる