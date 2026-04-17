血管・血液ケアの重要性とは 健康的な血管は、酸素と栄養を細胞の隅々まで届け、疲労物質である乳酸の回収効率を劇的に高めます。血管をメンテナンスすることは、人生100年時代を長く楽しむための最大の自己投資であると言えるでしょう。 血液の状態は、日々の習慣で劇的に変わります。今回はクイズを通じて、あなたの「生命のインフラ」の現状を診断してみましょう。 【第1問】あなたの血液は何タイプ？「ドロドロの