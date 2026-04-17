お笑い芸人・はるかぜに告ぐ（花妃・とんず）が、パーソナリティーをつとめるラジオ番組のオンエア中にアンケートを実施。X（旧：Twitter）のアンケート機能で、学校や職場での服装は「制服派」か「私服派」どちらかを調査した。制服派？私服派？（※生成AIで作成）「昔は、私服の学校とかに憧れたけど、やっぱ制服かな。楽やし」と答えたのは、花妃。とんずも、「やっぱりみんな、歳いったら『制服が楽』って思うねん」と同じ